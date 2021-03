Latte Lath e Kolaj ispirati: la Pro Patria cala il tris con il Piacenza

Con un netto 3-0 interno, la Pro Patria si impone sul Piacenza. Gli uomini di Javorcic si sono fatti interpreti di una prestazione al limite del perfetto, trovando due gol già nel primo tempo. Grande prova di Latte Lath e Kolaj, che insieme producono tre gol e due assist. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo (l’undicesimo da inizio anno) e della tredicesima vittoria da inizio campionato. Adesso per i Tigrotti c’è tempo per un po’ di meritato riposo, in attesa di sfidare in trasferta domenica prossima (14 marzo) l’Albinoleffe.

IL PRIMO TEMPO

Pronti via e la Pro rischia subito di passare in vantaggio. Dopo aver recuperato alto il pallone, Kolaj imbuca per Latte Lath che si ritrova così da solo davanti a Stucchi: l’ivoriano calcia forte, ma l’estremo difensore resta in piedi fino all’ultimo riuscendo così a respingere di mano piena. La partita è intensa e la Pro consolida già dai primi minuti la propria aggressività, pressando molto e frustrando i tentativi avversari. Al 17’ si concede il tiro a Scorza, che comunque viene respinto da Lombardoni. Poco dopo arriva anche il colpo di testa di Maio che finisce alto di poco.

Al 24’ la Pro Patria trova il vantaggio: tutto merito di Kolaj che con un velo permetta alla sfera di arrivare da Brignoli a Latte Lath, posizionato al limite dell’area. Spalle alla porta, l’ivoriano segue il movimento del partner d’attacco e lo serve al momento giusto. L’albanese entra così in area e con il destro batte Stucchi per l’1-0. Al 28’ Kolaj ricambia il favore, trovando benissimo Latte Lath con una palombella. L’attaccante, anche se defilato sulla destra, calcia comunque forte verso la porta e un po’ fortunosamente trova il raddoppio. Ci sarebbe anche un’occasione per Brigoli, al 37’, servito in area da Latte Lath. Stucchi però riesce a respingere, nonostante il tiro di prima del centrocampista sia deviato. L’ultima occasione del primo tempo è sui piedi di Palma, che calcia una punizione dal limite parata egregiamente da Greco.

LA RIPRESA

Ad inizio ripresa il Piacenza adotta una formazione più offensiva per provare a recuperare lo svantaggio. Va da sé che si creano spazi che la Pro sfrutta in tempo zero. Al 5’ infatti Tafa, ingannato dalle finte di Latte Lath, interviene in modo scomposto sull’attaccante decretando il tiro dagli undici metri. Dal dischetto si presenta lo stesso Latte Lath che spiazzando Stucchi segna il terzo gol di giornata e il secondo personale. La Pro gestisce e il Piacenza prova a spingere. Al 19’ gli ospiti producono il primo tiro in porta della loro partita, con Cesarini che si accentra da sinistra e calcia di destro Nessun problema per Greco che blocca.

Al 28’ gli ospiti guadagnano un rigore conseguenza di una mischia all’interno della quale Boffelli atterra l’ex Battistini. La Pro Patria conserva comunque il clean sheet, visto che Palma dagli undici metri spiazza Greco ma senza trovare la porta. Gli emiliani ci provano più volte da lontano, per esempio con Renolfi e Miceli, ma sono tiri deboli che non creano paranoie a Greco. La Pro Patria riesce a concludere la partita senza subire reti e anzi, avrebbe anche l’occasione per segnare il quarto gol, ma la punizione di Le Noci al 45’ non si abbassa di quanto serve.