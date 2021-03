Pagelle tigrotte: una Pro Patria senza punti deboli

GRECO 6; Non troppo sollecitato, dà una mano da dietro ai compagni

Galleria fotografica Pro Patria - Piacenza 3-0 4 di 25

GATTI 6,5; Non si passa dalla sua parte. Quando entra Vaghi è sempre lì ad incitarlo. Uomo-squadra

LOMBARDONI 6,5; Anche per lui prestazione da incorniciare

BOFFELLI 6,5; Sempre attento e puntuale

COLOMBO 6; Mette a frutto la sua esperienza sulla fascia destra

(41’ st Vaghi sv)

NICCO 6,5; Si prodiga a centrocampo con la consueta dedizione

(41’ st Ferri sv)

BERTONI 6; Metronomo della squadra, anche quando, come oggi, gli allenatori gli costruiscono una gabbia intorno

BRIGNOLI 6,5; Muscolare, rompe le iniziative avversarie e per poco non trova il gol

(6’ st Spizzichino 6 – Rientra dall’infortunio e gioca una buona ripresa)

PIZZUL 6,5; Elemento ormai imprescindibile per Javorcic, anche lui rischia di fare un golasso



LATTE LATH 7; Un assist, un gol e un rigore trasformato. Più di così…

(24’ st Le Noci 6 – Venti minuti intensi)



KOLAJ 7; Lui invece registra il gol che sblocca la partita e l’assist per il raddoppio. Dopo prestazioni un po’ così, sembra aver ritrovato freschezza

(24’ st Castelli 6 – Lotta in avanti e fa la boa intorno a Le Noci)