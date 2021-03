A Luino si riunisce il consiglio comunale

Rigenerazione urbana del centro, aliquote Irpef, Imu e la situazione alle Betulle: questi i temi del consiglio comunale che si riunirà a distanza a Luino il prossimo 29 marzo alle 20.30.

Di seguito l’ordine del giorno

1.Disposizioni applicative degli strumenti previsti dalla L.R. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla L.R. 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre LL.RR.” – Provvedimenti;

2. Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

3. Conferma aliquote e soglia d’esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2021;

4. Conferma aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2021;

5. Approvazione convenzione tra il Comune di Luino e l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per la gestione degli immobili di proprietà comunale;

6. Approvazione convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio del Segretario comunale tra i Comuni di Luino e Varano Borghi;

7. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Andrea Pellicini in merito alla riapertura del Centro sportivo comunale “Le Betulle”.