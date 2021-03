Mastini a valanga sull’Appiano: 7-2. Ora la semifinale è davvero realtà

Non svegliare il can che dorme, tantomeno il Mastino. Se n’è accorto l’Appiano che nella ripetizione di gara3 dei quarti di finale playoff della IHL è stato letteralmente spazzato via dalla Varese giallonera, tremendamente determinata a prendersi la semifinale e vendicare sul ghiaccio il pasticcio regolamentarbitrale nato sabato scorso.

Sette reti a due per il Varese, una tempesta perfetta nel terzo centrale della partita quando l’Appiano è stato preso a cannonate e trafitto per quattro volte, una grandinata che ha definitivamente fatto ammainare il Jolly Roger agli ospiti, costretti a innalzare bandiera bianca. Certo, poi i bolzanini hanno anche trovato la via del gol in due occasioni ma i Mastini hanno replicato anche a quella reazione d’orgoglio per fugare ogni dubbio sulla legittimità del successo.

Una vittoria che ha tante firme: basti guardare alla varietà dei marcatori e degli assistmen gialloneri. Un elenco dove spiccano le doppiette di Marci Borghi e – più inattesa – di Payra, oppure trovare nel tabellino i quattro punti di Drolet, leader offensivo silenzioso ma efficace. Un collettivo coordinato in modo preciso dalla balaustra, dove c’è un Claude Devèze che forse merita maggiore considerazione per il suo lavoro, complicato ma convincente. La rabbia della vigilia, insomma, si è trasformata in grinta e concretezza in pista, con tre superiorità numeriche andate a buon fine – mica male! – e senza subire reti con l’uomo in meno. Insomma, un successo totale e pazienza se per una volta il conto delle penalità è risultato piuttosto salato: capita, quando bisogna fare i conti con nervosismi e tensioni da gestire.

Ora quindi il Varese proverà a riposarsi per 24 ore e nel contempo a pensare a come tirare un brutto scherzo al Merano che aspetta tranquillo – ma magari non troppo sereno – i Mastini sulla pista di casa. E se giocare a stretto giro di posta fosse un “volano” favorevole ai gialloneri? Lo sapremo a breve, tra un paio di giorni, nel primo scontro di semifinale tutto da gustare. Intanto, Varese tre, Appiano zero: si volta pagina, finalmente.

MASTINI VARESE – APPIANO PIRATES 7-2

(1-0, 4-0; 2-2)

RETI: 17.58 M. Borghi (V – Drolet, Schina); 22.10 Payra (V – Piroso, Raimondi), 30.24 Drolet (V – M. Mazzacane, Ilic), 31.46 Payra (V – M. Mazzacane, Drolet), 33.53 M. Borghi (V – Raimondi, De Biasio); 41.53 Xamin (V – E. Mazzacane, A. Bertin), 43.03 Galimberti (A), 48.48 Mair (A – Lancsar, Gamper), 50.18 Vanetti (V – Drolet, Schina)

VARESE: Tura (D. Bertin); Schina, De Biasio, A. Bertin, E. Mazzacane, Ilic, Payra, Papalillo; M. Mazzacane, Vanetti, Piroso, M. Borghi, Raimondi, Drolet, Cordin, Xamin, Gasparini, P. Borghi, Allevato. All. Devèze.

APPIANO: Gaiser (Paller dal 40′); Matoni, Gamper, Dellagiacoma, Spitaler, Hofer, Unterrainer; Von Payr, Lancsar, Mair, Engl, Galimberti, Dowd, Spoegler, Stauder, Tsurkan, Tombolato, Oberrauch. All. Lefevbre.

ARBITRI: Lega e Volcan (Bassani e Basso).

NOTE. Penalità: V , A . Superiorità: V 3-7, A 0-5. Partita a porte chiuse.