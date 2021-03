Non dimenticare i più fragili: Officina025 ha bisogno di aiuto per proseguire

Una raccolta fondi « per non perdere un pezzo importante del tessuto sociale, che in questi anni abbiamo faticosamente costruito». È quella lanciata da Officina 025, l’associazione nata dalla neuropsichiatria infantile di Gallarate, che affianca decine di bambini con forme di autismo più o meno grave o con difficoltà relazionali e scolastiche (l’immagine di apertura è generica e solo indicativa).

«La situazione permanente di limitazione delle attività di aggregazione sta rendendo sempre più difficile la realizzazione ed il mantenimento di servizi rivolti ai più fragili, come i nostri ragazzi» dice Stefano Colombo, presidente dell’associazione. «Ormai attiva dal 2012, Officina025 è diventata una presenza importante sul territorio del gallaratese e dintorni; per non perdere un pezzo importante del tessuto sociale, che in questi anni abbiamo faticosamente costruito, stiamo cercando aiuto. Abbiamo quindi avviato una raccolta fondi per sostenere – in modi diversi – alcune delle nostre attività».

La raccolta – simbolicamente – si concluderà il 2 aprile, giornata internazionale dell’autismo.

Nel 2019 Officina 025 seguiva 55/60 bambini e in quell’anno erogava 928 ore per utente, nei diversi progetti, impegnando sette operatori specializzati (psicologi/educatori/psicomotricisti) e 24/26 volontari. Un impegno sostenuto dalle rette degli utenti (contenute al minimo e nei casi di bisogno ridotte ulteriormente per venire incontro alle difficoltà), dalle donazioni e dal 5 per mille, dall’impegno dei sostenitori, economico e non solo, visto che ad esempio hanno ristrutturato con risorse interne la sede ricevuta dal Comune.

La fase apertasi nel 2020 con l’emergenza Covid ha visto un aumento delle spese, legate alla sanificazione, al passaggio a un rapporto 1:1 tra educatori e ragazzi, da un maggior impegno degli operatori professionisti. In parallelo però sono «letteralmente crollate» le entrate, per l’impossibilità a organizzare eventi pubblici e le difficoltà di alcuni a pagare le rette.

La donazione del gruppo Sei di Gallarate se ®

Il tessuto sociale gallaratese ha a cuore l’impegno di Officina 025, possiamo citare la donazione ricevuta grazie all’iniziativa della “gioeubia solidale” del gruppo Sei di Gallarate se ®, che ha coinvolto molte persone consapevoli anche del valore sociale (consentendo di raccogliere 900 euro).

Ma in generale Officina 025 ha fatto i conti anche con la riduzione delle donazioni rispetto al “mondo normale” prima del Covid. Per questo viene infatti rilanciata la campagna di sostegno: si può aderire in modo agile con PayPal o anche con bonifico bancario, in questa pagina trovate tutte le informazioni.