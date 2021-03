Norme antiCovid, tre locali chiusi in valle Olona

Tre locali chiusi tra Fagnano e Solbiate Olona, dopo i controlli dei carabinieri sul rispetto delle normative antiCovid.

Le verifiche risalgono a giovedì e hanno visto impegnati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio insieme ai Iue bar di Fagnano Olona e un bar di Solbiate Olona.

I militari hanno rilevato infrazioni (non sull’uso delle mascherine ma sulle altre norme complementari) in due bar di Fagnano e in un terzo locale a Solbiate Olona. Tutti e tre gli esercizi sono stati chiusi per cinque giorni.

A carico dei tre locali ci sono 37mila euro. di ammende e 4mila euro di sanzione amministrative, salvo che non intervengano immediatamente per sanare le irregolarità tecniche.