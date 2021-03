Ospiti delle case di riposo tutti vaccinati: crollano i contagi

È crollato l’indice di contagiosità nelle RSA. Grazie alla campagna vaccinale prioritaria avviata nelle residenze per anziani si è passati dai 253 contagi di metà gennaio agli attuali 6 di cui 1 sintomatico.

È la fotografia di Ats Insubria che evidenzia l’efficacia della copertura vaccinale nella popolazione più fragile che, soprattutto nella prima ondata, è stata colpita duramente con l’età media dei positivi ben al di sopra dei 70 anni. Un’età che non è più stata raggiunta, così nella seconda data pandemica la media stata di 50 anni, età che si è ulteriormente abbassata in questa terza fase di contagi.

La pressione sugli ospedali, però, continua a rimanere elevata: nei presidi della Sette Laghi sono oltre 380 i degenti assistiti mentre la Valle Olona assiste 226 degenti.

Nei Covid Hotel attualmente c’è un solo ospite. Dall’avvio dell’esperienza dell’accoglienza protetta per chi è positivo paucisintomatico o asintomatico i covid hotel hanno ospitato 27 persone di cui 13 nel 2020 e 14 nel 2021. Da Regione Lombardia sono arrivati oltre 13.000 euro per finanziare questa attività di contenimento dei contagi in famiglia.