“Di padre in figlio” il premio che valorizza le sfide delle imprese familiari

Il premio “Di padre in figlio“, rivolto a imprenditori di aziende familiari almeno alla seconda generazione, con sede legale in Italia e un fatturato superiore a 10 milioni di euro, è giunto alla sua decima edizione.

Promosso dalla Liuc Business School, in particolare dal Centro di competenza su strategic management e family business, con il sostegno di Credit Suisse e Kpmg, main sponsor della competizione, e con il contributo di Mandarin Capital Partners, il premio assume quest’anno un valore particolare per il contesto di emergenza sanitaria in cui operano le imprese e per l’entità delle sfide che le stesse si trovano ad affrontare.

«Quando la sopravvivenza è a rischio, le famiglie imprenditoriali si mobilitano per preservare l’impresa, il cui valore non è solo economico, ma anche affettivo. Le imprese familiari si rivelano più efficienti e parsimoniose e, poiché meno indebitate, sono più solide e capaci di fronteggiare situazioni di crisi» spiega Salvatore Sciascia, professore ordinario della Scuola di economia dell’Università Liuc, incaricata di curare la parte scientifica e organizzativa del progetto.

«A ciò si aggiunge una forte valenza generazionale dell’impresa familiare, considerata un bene prezioso da tramandare a giovani imprenditori, che se capaci di cogliere a loro volta le sfide competitive, diventano il nuovo fulcro sul quale far leva per alimentare lo sviluppo aziendale» aggiunge la Valentina Lazzarotti, professore ordinario della Scuola di ingegneria industriale della Liuc.

Alle precedenti edizioni hanno partecipato: Lati, Ercole Comerio, Secondo Mona (vincitrice del premio Donne al comando), Carraro, Damiani, Polli, Bauli e Paglieri. La consacrazione del vincitore della decima edizione si terrà giovedì, 11 marzo, alle ore 17.

Link di accesso: https://vimeo.com/520847892/ d1ac1038d2