Una “passeggiata fra le nostre acque” lungo il Lago Maggiore

Una “Passeggiata tra le nostre acque”: questa è la proposta lanciata in occasione della Giornata Mondiale sull’Acqua dall’ICS di Germignaga e l’Educandato “Maria SS Bambina” di Roggiano.

Anche lo scorso anno, fin dalle prime settimane di didattica a distanza, le due scuole si erano riunite nell’ideare attività di sensibilizzazione ambientale condivise in rete e per questa settimana, che inizia appunto con un’attenzione particolare all’acqua e si concluderà venerdì con l’iniziativa di Radio2Rai M’illumino di meno, suggeriscono di prendersi del tempo per una passeggiata nelle nostre zone, così ricche di acque di laghi, torrenti e cascate, e raccontare il significato che i luoghi d’acqua hanno nella vita di ciascuno.

Gli alunni di tutte le età sono consapevoli dell’importanza del risparmio idrico, della raccolta differenziata e delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, come dimostrano i risultati delle loro attività scolastiche e dei loro comportamenti a casa, avvalorati dalla certificazione di Green School ottenuta nel percorso guidato da Cast ong, Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi e Università dell’Insubria, all’interno della rete lombarda per lo sviluppo sostenibile.

“Dare valore all’acqua” è lo slogan dell’edizione 2021 della Giornata sull’Acqua promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta da tantissime realtà in tutto il mondo: da questo focus del movimento globale prende avvio il progetto delle due Green School di Germignaga e Roggiano di tracciare un percorso, per il momento virtuale, tra le acque del nostro territorio attraverso una mappatura che verrà fatta grazie ai contributi fotografici e alle riflessioni di bambini e ragazzi.