Una paulownia in dono dal comune di Busto per ringraziare gli operatori sanitari

Il Comune di Busto Arsizio ha donato questa mattina una paulownia all’Ospedale cittadino.

In memoria delle vittime della pandemia e per ringraziare tutti gli operatori sanitari che continuano ad assistere i malati Covid-19.

La pianta, originaria della Cina e del Giappone, è stata messa a dimora nel prato antistante il Padiglione Pozzi.

Alla cerimonia sono intervenuti il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona Paola Giuliani, l’assessore allo Sport e Verde pubblico Laura Rogora, la coordinatrice infermieristica delle Malattie infettive Barbara Pariani, il sacerdote don Fabrizio Barlozzo.

«La cooperazione fra Enti ci aiuta a costruire un bene comune – ha detto la dottoressa Giuliani -. Piantare insieme questo albero ci proietta in una prospettiva di speranza e di costruzione concreta e propositiva, dove non c’è spazio né per lo sconforto né per il cinismo. Crediamo nel valore dei gesti di prossimità e non ci stancheremo mai di esprimere gratitudine ai nostri professionisti sanitari per la loro abnegazione».