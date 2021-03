Podcast, cinese e molto altro: i corsi di primavera del sistema Panizzi

Il Sistema Bibliotecario Panizzi, a cui aderiscono undici biblioteche del territorio (Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate e Vizzola Ticino), ha avviato da qualche anno corsi delle più varie tipologie, distribuiti nelle biblioteche che fanno parte del suo “sistema” e dall’anno scorso proponendone anche in modalità online.

Al raggiungimento delle presenze minime richieste per avviare ogni corso, il ricavato ulteriore “torna” agli utenti, sotto forma di servizi culturali o servizi per le biblioteche.

I corsi, oltre alla loro valenza culturale, sono perciò in grado di avviare un “sistema virtuoso” a vari livelli.

Per la stagione primaverile “Panizzi” ha elaborato una nuova proposta completamente online:

 Yoga

 Spagnolo – livello BASE

 Introduzione alla Lingua Giapponese

 Cinese – livello INTERMEDIO

 Conoscere e utilizzare i Podcast

Lunedì 29 marzo dalle 19.30 alle 20.30 avrà luogo la prova gratuita del corso di Yoga Online organizzato dal Sistema bibliotecario ‘Panizzi’.

Per partecipare alla lezione gratuita basterà collegarsi al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/886299109

L’opportunità di formarsi, accrescere le proprie conoscenze, mantenere allenato il cervello, in tal modo è davvero a portata di mano e in totale sicurezza.

Sempre in Primavera proseguiranno i moduli di potenziamento della Lingua Inglese. Chiunque, in possesso dei requisiti didattici (verificabili con i test di valutazione a cura dei docenti del singolo corso), potrà accedere alle classi online di riferimento.

Inoltre segnaliamo le attività dedicate alle Arti e Disegno, Benessere & Salute, Cinema, Storia dell’Arte, Scrittura Creativa, Internet & Web 2.0, Software Grafica, Fotografia Digitale & Podcast

Le lezioni online si svolgono tutte in diretta – live, e prevedono l’accesso per piccoli gruppi omogenei, al fine di poter garantire lo stesso standard qualitativo che si avrebbe inclasse, ma con alcunivantaggicaratteristici delservizio digitale:condivisionedella

lavagna, ausilio della chat e tutor a distanza.

Modalità di iscrizione:

– iscriversi online sul portale “CoseDaFare” https://panizzi.cosedafare.net/corsi;

– effettuare il login;

– selezionare il corso a cui si è interessati;

– al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario all’avvio del corso si riceverà una email con i riferimenti per effettuare il pagamento tramite bonifico;

✉ Per Informazioni (programmi, orari, costi, modalità di iscrizione e pagamento): CORSI DI FORMAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO “ANTONIO PANIZZI” DI

GALLARATE

Portale: https://panizzi.cosedafare.net/corsi

E-Mail: cosedafare@sbgallarate.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/sistema.panizzi