Legnano sconfitto 2-0 in Valle d’Aosta

Pont Donnaz – Legnano 2-0

Reti: Filip al 37′ e al 94′

Pont Donnaz: Vinci, Scala, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Masini, Varvelli, Lauria, Gambino. A disposizione di mister Cretaz, Paratore, Ruatto, Ferrando, Sassi, Cena, Paris, Sterrantino, Montenegro e Geantet.

Legnano: Russo, Diana, De Stefano D., Di Lernia, Nava, Luoni, Beretta (Bingo dal 65′), Tunesi, Cocuzza, Ronzoni (Braidich dall’80’), Gasparri. A disposizione di mister Sgrò: Colnaghi, Barbui, Brusa, Pellini, Febbrasio, Ortolani, Fondi.

Arbitro: Valentina Finzi di Foligno, con assistenti Roberto Lobene di San Bendetto del Tronto e Alessandro Anedda di Cagliari.

CLASSIFICA: Gozzano 50; Castellanzese 49; Bra 46; Pdhae 45; Sestri Levante 41; Caronnese, Imperia 39; Sanremese 38; Folgore Caratese 36; Legnano 34; Lavagnese 31; Chieri 30; Arconatese 29; Derthona 28; Casale, Saluzzo 27; Varese 22; Borgosesia 18; Vado 16; Fossano 11.

Il Legnano frena la sua corsa verso le parti più nobili della classifica, fermato da un Pont Donnaz al contrario più che mai inserito nella zona playoff. Gara giocata dai lilla senza gloria e senza disonore. E’ mancato soprattutto lo spunto decisivo una volta passati in svantaggio. Eppure l’occasione c’è stata alla fine del primo tempo, ma è stato bravo il portiere di casa. Nella ripresa, in campo anche il neo acquisto Braidich, tuttavia è stato ancora il Pont Donnaz nel recupero a segnare il raddoppio.

Il resoconto è stato possibile grazie alla collaborazione dell’ufficio stampa dell’Ac Legnano, a sua volta coadiuvato da Sport Legnano.

94′ – GOL del Pont Donnaz, ancora Filip

75′ – il Legnano alla ricerca almeno del pareggio fa debuttare il neo acquisto Braidich

65′ – Risultato sempre a favore della squadra valdostana, andata anche vicino al raddoppio. Bravo Russo ad evitarlo. Esce Beretta (L), entra Bingo

Incominciata la ripresa

Intervallo – Ieri gli altri due recuperi con Borgosesia – Lavagnese 1-0 e Saluzzo – Fossano 2-1

37′ – GOL del Pont Donnaz. Autore Filip

30′ – Sempre risultato di parità

15′- Risultato che non si sblocca, 0-0. Da segnalare un palo preso dai locali all’11’, dopo una mischia nell’area lilla

Calcio d’inizio alle 15

Legnano in trasferta in Valle d’Aosta per recuperare l’ultima gara rimasta in calendario. Partita fondamentale nella rincorsa verso le zone più nobili della classifica.

