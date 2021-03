I problemi principali dei siti di incontro

Cercare un partner online può nascondere molte insidie. La scelta è veramente vasta e per questo trovare la persona adatta a voi non è facile, anzi, è raro riuscire a trovare quella giusta.

Cercare un partner è come un secondo lavoro

Questo sito di incontri afferma che molto spesso sono le foto appariscenti ad attirare l’attenzione della gente. Questo è il motivo per cui molti utenti perdono l’opportunità di incontrare una persona più adatta.

Le relazioni partono dalle foto, dall’apparenza per questo è importante sceglierne una con attenzione. È come un biglietto da visita, deve rendervi memorabili, non dovete essere solo uno dei tanti, ma essere quello che spicca dal gruppo. D’altronde è normale, anche voi quando vi trovate davanti a una scelta optate per l’opzione più appariscente. Questo funziona per le persone, come su un sito di incontri, ma anche con gli oggetti, pensate a quando fate la spesa al super mercato, prendete i prodotti che vedete con più facilità, che attirano la vostra attenzione.

Dopo aver attratto l’attenzione però c’è un secondo passaggio fondamentale che è quello della conversazione via chat. Stare dietro a una conversazione richiede molto tempo e spesso si hanno più conversazioni contemporaneamente.

Per questo motivo cercare un partner spesso si trasforma in un vero e proprio secondo lavoro perché richiede tempo ed energia da investire.

Attrarre i tipi sbagliati di persone

Il motivo per cui spesso diventa spiacevole cercare un partner è perché si spreca molto tempo con le persone sbagliate. Con persone sbagliate non si intendono persone cattive o brutte, ma semplicemente inadatte a voi, con un carattere incompatibile da un punto di vista sentimentale con il vostro, magari voi e quella persona potete diventare grandi amici, ma mai una coppia.

Riuscire a non attrarre le persone sbagliate è complicato, ma come si suol dire sbagliando si impara. Quello che potete fare è capire che tipo di persona attirate, per quale motivo e cosa non vi piace in loro. In questo modo riuscirete pian piano a indirizzarvi sempre di più verso la persona giusta. Insomma, correggerete il tiro.

Per capire come fate ad attirare un certo tipo di persona vi basta chiederlo, chiedete loro cosa trovano in voi. Poi chiedetevi come potete cambiare quell’aspetto.

Infine dovete capire cosa non vi piace e quindi qual è il vostro tipo ideale e a quel punto quello che dovete fare è rendervi più attraenti per quelle persone senza però stravolgere la vostra personalità.

Eccessi e aspettative

Molto spesso le aspettative che abbiamo sono troppo alte. Da anni siamo bombardati di immagini di donne e uomini così belli da sembrare finti. Sembrano finti perché molto spesso lo sono, le foto sono scattate da professionisti, con una certa luce e poi ritoccate al computer. Lo stesso vale per la televisione.

Non cercate negli altri standard di bellezza che non potete raggiungere, cercate piuttosto una persona con cui vi trovate bene. È il carattere quello che vi fa innamorare, non l’aspetto fisico.

Una veloce perdita di interesse

La perdita di interesse spesso è causata dal fatto che tra voi e quella persona non c’era così tanta affinità. A volte però ci si allontana perché si è bombardati di stimoli e si vuole tutto e subito, se qualcosa non funziona è più facile cambiarla che provare ad aggiustarla. Ovviamente questo non significa che dovete stare mesi o anni dietro a tutte le relazioni, se qualcosa non va non va, ma a volte è giusto tentare e provarci. Solo voi potete sapere se è qualcosa per cui ne può valere la pena o no.