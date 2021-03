Si legge perché… i libri sono casse di tesori

I libri sono casse di tesori, ma non si sa mai esattamente questo tesoro com’è, qual è. Si pensa di trovare qualcosa ma poi le strade diventano estremamente più immaginifiche. Perché, oltre a dare delle risposte, i libri porgono delle domande che non ci si sarebbe mai immaginati di porsi. Vale non solo per i bambini ma anche per gli adulti.

I bambini dai 2 ai 4 anni arrivano a porre fino a 300 domande al giorno. Ma quando mai si può avere tempo, disponibilità e voglia di rispondere a tutte queste domande? Eppure le risposte sono necessarie, anche solo per crescere sicuri.

Che meraviglia sapere che c’è un posto capace di dare risposte al posto degli adulti di riferimento.