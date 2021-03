Il doppio messaggio (un po’ complottista) comparso sul Sempione a Gallarate

Due diversi striscioni, posizionati su un cavalcavia lungo il Sempione alle porte di Gallarate: dall’alba di oggi – martedì 30 marzo – sono ben visibili a chi transita sulla Statale, tra Somma Lombardo e Gallarate, vicino a Malpensa.

Un doppio messaggio, di sapore un po’ complottista, anche se non usa parole d’ordine esplicite. Dal lato visibile venendo dal centro di Gallarate si legge un più generico “Mass media manipolano il tuo pensiero, sicuro che sia tutto vero?”.

Più esplicito nel riferimento alle misure sanitarie è l’altro lenzuolo con scritta, visibile venendo da Somma: “Zona rossa, zona arancione, il vero virus è la televisione”.

Messaggi non esattamente complottisti o negazionisti in senso stretto, fanno più leva sul dubbio rispetto alla narrazione della pandemia da parte dei mass media tradizionali, soprattutto la televisione che porta un messaggio unidirezionale (a differenza ad esempio dei giornali che spesso, attraverso i social, diventano anche teatro di contro-messaggi e polemiche furibonde sotto ogni post).

I due messaggi si trovano sul cavalcavia che unisce i rioni di Crenna e Ronchi scavalcando Statale e ferrovia del Sempione, nella periferia Nord di Gallarate. Se passate, non distraetevi per leggerli: sono esattamente come compaiono nelle due foto che qui vi proponiamo. E le foto (in questo caso) non “manipolano” di sicuro, potete fidarvi.