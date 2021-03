Un ciliegio in memoria delle vittime del Covid alla rsa La Provvidenza

L’Istituto La Provvidenza si unisce al ricordo di quanti hanno perso la vita per il virus in questa giornata nazionale. E’ una ferita ancora aperta per l’Istituto e per tutti i dipendenti, che in questo anno appena concluso hanno lottato duramente per accudire e prendersi cura di tutti gli anziani ospiti dell’Istituto. Quelli appena passati sono stati infatti mesi drammatici, che hanno segnato profondamente il cuore di tutti gli operatori e i dipendenti dell’Istituto.

«Nei mesi scorsi abbiamo espresso la vicinanza alle famiglie di coloro i quali hanno perso il loro caro ospite presso La Provvidenza. Ma siamo consapevoli che le parole non bastino e che le ferite rimarranno per sempre nei cuori di tutti i famigliari» – ha dichiarato il presidente Ambrogio Gobbi. Oggi, proprio per ricordare gli anziani deceduti, durante la cerimonia commemorativa è stato osservato il minuto di silenzio ed è stata piantata nei giardini di Provvidenza una pianta di ciliegio.

Monsignor Severino Pagani, prevosto della città di Busto Arsizio, insieme a Monsignor Livetti – da anni ospite dell’Istituto – hanno recitato una preghiera per benedire i frutti della pianta, che serberanno per sempre il ricordo di tutti i nostri anziani. La loro presenza in questa giornata testimonia, ancora una volta, la volontà di continuare la missione del nostro Istituto guidati dai valori cristiani di assistenza e cura, fondamenta su cui si basa il lavoro quotidiano di Provvidenza.

«E’ un gesto doveroso e un momento importante in cui mi unisco, a nome di tutto il nostro Istituto, a un lutto nazionale che ha sconvolto le nostre vite» ha aggiunto durante la cerimonia il Dottor Ambrogio Gobbi. «Ci teniamo ad esprimere nuovamente a tutte le famiglie degli anziani deceduti il nostro cordoglio e la nostra vicinanza».