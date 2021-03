Un giorno intero di laboratori ed eventi per bambini in Inglese

In occasione del 31° anniversario dalla prima messa in onda di Pingu, la celebre serie animata in claymotion, domenica 7 marzo la scuola d’inglese internazionale Pingu’s English festeggia il primo Pingu’s English Day. Una giornata dedicata all’apprendimento della lingua inglese da 0 a 12 anni, con una maratona online con giochi, laboratori di yoga e di cucina, letture animate e spettacoli, tutti gratuiti, in diretta sui canali Facebook, Youtube e sul sito pingusenglish.it.

L’iniziativa mette in rete alcune delle oltre 50 scuole diffuse in tutta Italia, dal Trentino fino alla Sicilia, ed è realizzata in collaborazione con Kid Pass, piattaforma che promuove esperienze di edutainment rivolte alle famiglie con bambini in tutta Italia. Il ricco programma andrà in onda dalle ore 9.30 alle ore 17.30: un’intera giornata per giocare, ridere e divertirsi in inglese in compagnia del famoso pinguino Pingu e di tanti, bravissimi insegnanti. Un’attenzione speciale verrà anche data alla formazione dei docenti e ai consigli per i genitori, con quattro speciali webinar a loro dedicati.

Il programma in costante aggiornamento è disponibile al sito www.pingusenglish.it

Dal 2006 Pingu’s English porta l’insegnamento dell’inglese con un metodo innovativo che si ispira all’amabile pinguino Pingu.

Le sue avventure sono state viste da oltre un miliardo di persone su oltre 160 canali televisivi in tutto il mondo. Presente in oltre 20 paesi nel mondo, Pingu’s English conta oltre 50 scuole di inglese in Italia e collabora con Kingston University e Cambridge University, per offrire il miglior servizio linguistico ed educativo a tutti i bambini del mondo.