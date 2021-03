Un libro made in Cna per raccontare le imprese che resistono

Il progetto “#impresecheresistono – Artigiani Vs Covid-19” diventa un libro. Tra aprile e maggio scorso, alcuni fotografi lombardi hanno aderito all’iniziativa lanciata da Cna che voleva documentare con immagini la resistenza delle imprese alla crisi causata della pandemia con dei reportage presso alcune imprese associate a Cna.

Nel complesso, in Lombardia, hanno partecipato al progetto ben tredici fotografi, che hanno visitato più di 30 imprese, tra loro anche il varesino Luca Orsi. Il progetto, che nasceva da un’idea originaria di Cna Torino, oltre alla Lombardia si è esteso, alla fine della primavera, a fotografi e imprese aderenti alle Cna del Friuli Venezia Giulia e della Toscana.

Durante i mesi estivi, i fotografi delle quattro regioni, rappresentati per quanto riguarda la Lombardia da Andreas Ikonomu e Franco Ceriani, hanno lavorato con l’obiettivo di organizzare, all’inizio dell’autunno, una mostra fotografica itinerante, che portasse un centinaio di fotografie selezionate (almeno) nelle quattro città sede delle Cna regionali partecipanti, ovvero Torino, Milano, Udine e Firenze.

Il rapidissimo aggravarsi della condizione sanitaria e le conseguenti immediate restrizioni hanno però imposto uno stop, almeno fino alla primavera del 2021, al progetto della mostra.

Poco prima della pausa natalizia, tuttavia, si sono presentate le condizioni per convertire il progetto da una mostra itinerante in un libro creato da una importante selezione di immagini, scattate durante la primavera dai fotografi delle quattro regioni. Anche Varese resiste nel libro, che verrà presentato on line il 22 marzo con una diretta social sulla pagina Facebook di Cna Nazionale.

Luca Orsi ha infatti realizzato i suoi scatti in quattro aziende del territorio: la Ambrosetti Marmi di Besozzo, la New Smile di Varese, la Maglieria Mancuso di Busto Arsizio e la SilverPress taxi di Parabiago.

«Questo progetto visivamente rappresenta – dice Luca Mambretti, presidente di Cna Varese – la forza ed il coraggio di imprese “resistenti” che non vogliono arrendersi, che non vogliono mollare neppure davanti ad un nemico così insidioso come il Covid 19. Le immagini di questo bellissimo libro sono la testimonianza visibile e a “futura memoria” della tenacia e della resilienza degli imprenditori che si riconvertono, si adeguano, lottano ma non mollano. Grazie a questi imprenditori , fotografati e fotografi faremo tesoro di quello che questa esperienza, sia pure brutta, ci ha insegnato».

L’appuntamento per la presentazione del libro è alle 18 del 22 marzo, sulla pagina Facebook dedicata al progetto: https://www.facebook.com/ArtigianiVsCovid19/