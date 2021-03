Un webinair con il Distretto Urbano del Commercio per i professionisti di Varese

Come affrontare le sfide nell’era Covid, per ripartire con successo. Gli esempi ci sono e verranno analizzati e presentati alle attività comprese nel Distretto urbano del commercio di Varese. “Prepariamoci a ripartire” è lo slogan che accompagna il webinar online gratuito, in programma il prossimo lunedì 29 marzo, dalle ore 10 alle 12, organizzato dal Duc di Varese. Appuntamento da non perdere anche per l’altissima professionalità del relatore: si tratta del fondatore di Kiki Lab, Fabrizio Valente, ricercatore e consulente di Confcommercio, tra i massimi esperti nazionali di retail e consumi. L’obiettivo della conferenza online è stimolare la trasformazione dei negozi, spingendoli ad osare di più e a cogliere tutte le opportunità che il mercato continuerà ad offrire.

Comune e Ascom insieme

«L’emergenza sanitaria – spiega l’assessore al Commercio Ivana Perusin – ha creato uno scenario totalmente nuovo, che impone alle imprese la necessità di adattarsi e rinnovare le proprie strategie. Momenti formativi come questo sono l’occasione per approfondire le competenze e gli strumenti che le realtà produttive possono adottare, per rispondere in tempi brevi alle nuove esigenze e ripartire con slancio».

Per Marco Parravicini, fiduciario di Confcommercio Ascom Varese, si tratta di una opportunità da cogliere al volo. «Ho avuto modo di approfondire il lavoro di Kiki Lab e di Valente e posso garantire che con il webinar del Distretto andremo molto oltre il tradizionale corso online che spesso poco aggiunge a ciò che già sappiamo. Nel nostro caso verranno illustrate strategie concrete e soprattutto realizzabili, come verrà dimostrato raccontando e analizzando le storie di chi ce l’ha fatta». Parravicini si sofferma anche sull’importanza della formazione: «Soprattutto in periodi di grande incertezza e di enorme difficoltà, l’aggiornamento professionale diventa fondamentale. Ecco perché il Distretto urbano del commercio di Varese ha scelto di puntare su questo tipo di servizio, proponendo il meglio sul mercato ai nostri negozianti e imprenditori».

Come iscriversi

Quello di lunedì 29 sarà un incontro formativo nel corso del quale verranno presentate le chiavi di successo per affrontare il “nuovo mondo”, illustrate attraverso casi italiani e internazionali dell’osservatorio RetailObserva®.

L’iscrizione e l’adesione sono gratuite. Sarà sufficiente compilare il modulo disponibile al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prepariamoci-a- ripartire-146601554195