Vaccinazioni agli over80: in poche ore giunti 115.000 SMS con gli appuntamenti

Sono stati 115.000 gli SMS per l’appuntamento arrivati tra ieri sera, domenica 28 marzo, e questa mattina agli over80 lombardi ancora in attesa di vaccino.

Si stanno anche completando le 50.000 telefonate al numero fisso.

Modifiche sono state, inoltre, apportate anche al calendario di almeno 25.000 ultraottantenni che avevano ricevuto l’appuntamento in una sede molto distanzie da casa: il nominativo è stato segnalato alle ATS che riorganizzeranno in una sede più vicina con una telefonata per fissare una nuova data.

Nel weekend, inoltre, ha preso il via, dopo settimane di sperimentazioni limitate, la campagna per gli anziani allettati. Nel territorio di Ats Insubria si è trattato di circa mille assistiti che raddoppieranno nel prossimo fine settimana.

« L’invio di questi messaggi – commenta la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – ci porterà a calendarizzare le somministrazioni agli ultimi over 80 ancora da immunizzare in questa fase della campagna vaccinale che si avvia alla conclusione. La vaccinazione agli over 80 nei centri vaccinali si completerà entro l’11 aprile. Un risultato importante che ci consentirà di concentrarci immediatamente sulla fase massiva della campagna anti Covid con l’obiettivo confermato di vaccinare tutti i lombardi per l’estate».