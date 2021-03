Che valore ha l’oro blu? Un concorso per le scuole primarie

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua che si celebra oggi, lunedì 22 marzo, Alfa e Green School lanciano un concorso rivolto a tutte le scuole primarie della provincia di Varese (e dei comuni soci di Alfa Srl) dal titolo “Il valore dell’acqua“.

Il concorso è organizzato da Alfa Srl in partnership con Green School Varese. Ai giovanissimi studenti si chiederà di raccontare, attraverso disegni, fumetti, illustrazioni o altri elaborati figurativi, perché l’acqua è così importante per la nostra vita.

“L’acqua ha diversi significati per ciascuno di noi – dice il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli – ad esempio a seconda dell’età, del luogo in cui viviamo, delle tradizioni culturali. Oggi più che mai crediamo sia fondamentale riflettere sul suo valore. Per questo invitiamo alunne e alunni a descrivere con delle immagini in che modo l’acqua è importante per loro: a casa, a scuola, in famiglia, nel gioco, nella vita di tutti i giorni. Con questo concorso vogliamo insomma celebrare il valore prezioso e fondamentale dell’acqua per la nostra vita“.

Alfa Srl è la società totalmente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) in provincia di Varese, mentre Green School è un progetto promosso da associazioni e istituzioni del territorio (tra le quali la Provincia di Varese e l’Università dell’Insubria), che coinvolge 147 scuole in provincia di Varese nato per sensibilizzare in ambito scolastico la diffusione di buone pratiche a tutela dell’ambiente e le attitudini orientate allo sviluppo sostenibile, per contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

Il termine di scadenza per la consegna degli elaborati è stato fissato al 7 maggio prossimo. Tutto il materiale sarà poi valutato da una giuria composta da rappresentanti dei promotori del concorso oltre che da esperti.

Ai vincitori (singola classe o gruppi di classi, non è prevista la partecipazione individuale) andrà un premio di 2.000 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico.

Il regolamento e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito di Alfa www.alfavarese.it nella sezione dedicata al concorso.