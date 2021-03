Vendevano cocaina a Carnago, due in manette

Sono stati sorpresi mentre vendevano cocaina a Carnago. Due cittadini di origine albanese di 40 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri nella serata di sabato 6 febbraio: nel corso di un controllo, i militari hanno sorpreso i due cedere della sostanza stupefacente a un acquirente del luogo.

Sequestrata la dose ceduta, consistente in 2 grammi circa di cocaina, i carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno trovato e sequestrato altra modica quantità di sostanza stupefacente, la somma di circa 12 mila euro in contanti nascosta in vari anfratti dell’abitazione e ritenuta provento dell’attività illecita, bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.