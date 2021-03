Virginio e Marchiaro, due varesini convocati per l’Eurolega giovanile

Ci saranno anche due giocatori della Varese Academy tra quelli che disputeranno l’Adidas Next Generation Tournament di basket, il torneo giovanile organizzato dall’Eurolega che richiama ogni anno i talenti del futuro in ambito europeo.

Nicolò Virginio e Benjamin Marchiaro svestiranno per una volta la canottiera biancorossa per vestire quella della Stella Azzurra Roma, il club capitolino da sempre molto attivo nel far crescere e lanciare i giovani cestisti (tra gli altri sono passati da lì Andrea Bargnani e Matteo Spagnolo), invitato a prendere parte alla manifestazione.

Tra i due, il più noto al pubblico varesino è Virginio, ala originaria di Besozzo, alto 2,06, che in questa stagione è stabilmente aggregato alla prima squadra della Openjobmetis. In biancorosso, Nicolò ha esordito in Serie A segnando due punti nella trasferta di Trieste ma ha all’attivo anche la medaglia di bronzo agli Europei under 16 del 2019 con l’Italia. Virginio tra l’altro compirà 18 anni il 18 marzo e ha già giocato anche l’All Star Game Under 16 del 2019 a Vitoria con la maglia della selezione Europea contro il “Resto del Mondo”.

Marchiaro è di un anno più giovane, non ha ancora compiuto i 17, ed è arrivato a Varese dall’Argentina dove è stato reclutato (insieme ai connazionali Jeronimo Maidana e Mauro Villa) dal club del presidente Gianfranco Ponti. Connazionale di Luis Scola ma dotato anche di passaporto italiano, Marchiaro è già nel giro delle selezioni giovanili dell’albiceleste. Gioca play-guardia e sta mostrando anche a Varese quelle ottime qualità per cui era stato individuato.

«Per noi è una bella soddisfazione – spiega Fabio Colombo, responsabile dell’Academy – ci auguriamo un giorno di arrivare a disputare con le nostre forze questa manifestazione che rappresenta il vertice del basket giovanile d’Europa ma nel frattempo è motivo d’orgoglio prestare due nostri atleti ad una delle rappresentanti italiane della manifestazione»

La “NextGen” è articolata su tre concentramenti di qualificazione e coinvolge 24 squadre europee: già giocato il concentramento di Colonia, restano da disputare quelli di Istanbul (19-21 marzo) e Belgrado (26-28 marzo). A Maggio, in quel di Colonia, sono in programma le Final Eight.