Vito Mancuso ospite del Premio Chiara parla di libertà

Il Premio Chiara-Festival del Racconto non si ferma. Venerdì 19 marzo, alle 18, la kermesse letteraria varesina propone l’appuntamento in streaming con lo scrittore Vito Mancuso. L’intervista sarà condotta da Armando Besio, capo servizio delle pagine culturali di Repubblica Milano. Un incontro dove sarà possibile ascoltare le parole di Mancuso riferite alla libertà, tema proposto come traccia ai concorrenti del Premio Chiara Giovani 2021 (rivolto a ragazzi da 15 a 25 anni, italiani e della Svizzera italiana).

È possibile seguire l’appuntamento in streaming su youtube.com/premiochiara.

La premiazione del Premio Chiara Giovani 2021 è per domenica 17 ottobre ore 17 alla Sala Napoleonica Ville Ponti Varese.