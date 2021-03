I weekend culturali di VareseCorsi

Secondo week-end culturale VareseCorsi , appuntamenti dedicati alla cultura, alla storia, all’arte, in modalità online. Gli incontri sono gratuiti, ma su prenotazione. Questo fine settimana sono in programma 3 incontri, con nuovi appuntamenti a seguire nelle prossime settimane. È possibile prenotare entro venerdì 19 marzo alle ore 12, indicando nome, cognome e indirizzo email; riceverai poi una mail con il link e le istruzioni per partecipare alla videolezione gratuita del fine settimana.

https://www.portalecorsi.com/ cerca-corsi-di-iweekendculturali

UTILITÁ E DANNO DELLA SOLITUDINE PER LA VITA con Antonio G. Balestrieri Domenica 21 marzo dalle 17.30 alle 18.30

Tanti sono i volti della solitudine, ma essenzialmente due sono quelli in cui li possiamo raggruppare: c’è chi subisce la solitudine e c’è chi ne va in cerca. Evidentemente non deve trattarsi della stessa cosa. Ciò che nelle nostre società rende ben radicata la solitudine è il nesso inscindibile che essa intrattiene con l’individualismo moderno. L’esigenza di contrastare la pandemia di Coronavirus ci ha imposto lunghi periodi di isolamento durante i quali all’individuo in presenza ha fatto seguito l’individuo in remoto. L’epidemia virale è venuta ad innestarsi in una epidemia sociale già in corso che vedeva il senso di solitudine diffondersi sempre più nelle nostre società.

Antonio G. Balistreri ha studiato filosofia a Palermo, ha conseguito il dottorato di ricerca a Torino, ha insegnato per molti anni in diverse università straniere come Lettore di lingua e cultura italiana e come docente di filosofia. Per ultimo ha insegnato Storia e Filosofia al Liceo classico di Varese. Prima del covid rinuniva ogni mese appassionati in Biblioteca civica per Il Caffé Filosofico Varesino. Ha già tenuto dei corsi al Cavedio di introduzione alla filosofia. Ha pubblicato libri e numerosi saggi per riviste, su diversi argomenti.

PRENOTA LA LEZIONE GRATUITA TEATRO E CRESCITA PERSONALE con Sarah Macchi Domenica 21 marzo dalle 18.00 alle 19.00

Ti stai approcciando al teatro per la prima volta? Vuoi ampliare le tue abilità nel teatro amatoriale? Vuoi integrare questo percorso alla tua crescita personale, oppure desideri un’esperienza collettiva che ti distragga da questi tempi difficili? Bene, allora collegati online con Sarah Macchi – Varesecorsi e fai una prova totalmente gratuita. Potrai immergerti nel mondo che ti offriamo e, con calma, sceglierai se Teatriamo a Distanza è il corso che fa davvero per te.

Sarah Macchi si appassiona al teatro all’età di dieci anni e inizia a praticarlo all’età di diciassette. Dal 2008 ha esplorato diversi metodi. Successivamente, è approdata agli studi Accademici CTA, specializzandosi in dizione, canto e teatro-danza per attori. Ha in repertorio spettacoli accademici e professionali, ha inoltre lavorato in cinque progetti fra cortometraggi, serie web e spot. E’ stata direttrice, autrice e regista della compagnia Teatrale amatoriale DDD dal 2013 al 2016. Continua i suoi studi artisti-teorici al DAMS e si impegna sui social creando monologhi o video dedicati all’arte.