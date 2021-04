Ad Angera riapre il Kapannone dei libri. Primo evento nel segno di Dante e Dalí

Con le ripartenze in vista, torna ad aprire le sue porte anche uno dei centri della cultura più “giovani” e interessanti del Basso Verbano.

Al Kapannone dei Libri di Angera, da lunedì 26 aprile, su prenotazione e rispettando tutte le normative, sarà possibile tornare a esplorare la collezione di Andrea Kerbaker, che ha trovato in parte ospitalità in questo ampio ex capannone industriale alle porte di Angera.

L’inaugurazione del 5 settembre scorso e le sporadiche aperture successive hanno dato, a chi è riuscito a passare a visitarlo, un assaggio di quello che ospita: libri d’arte (in tutte le accezioni possibili e immaginabili), volumi aziendali, edizioni bancarie, collezioni di riviste del secondo Novecento senza ovviamente dimenticare la sezione dedicata al cinema e alle 12.000 locandine e fotobuste originali.

Un patrimonio che è a disposizione di chiunque abbia voglia di esplorarlo: tutta la collezione è infatti liberamente consultabile in sede, i volumi possono essere sfogliati per studio e curiosità e tutti i visitatori possono girare in autonomia, nel pomeriggio dal lunedì al venerdì (ore 15-19).

Inoltre, per animare lo spazio del Kapannone, sono previste iniziative legate al mondo del libro e mostre d’arte. La prima di queste sarà inaugurata già nel mese di maggio e si inserirà nel filone di appuntamenti per la celebrazione del 700esimo anniversario dantesco. Si tratta infatti di una mostra che esporrà le 100 tavole originali realizzate da Salvador Dalí per illustrare la Divina Commedia, tutte provenienti dalla collezione del Kapannone e della Kasa dei Libri.

La mostra aprirà la strada alle attività del Kapannone: sono infatti già in cantiere altre iniziative ad hoc per valorizzare la collezione e promuovere il libro e la lettura, anche in accordo e sinergia con gli enti presenti sul territorio di Angera e dintorni.

Kapannone dei Libri

Dal 26 aprile 2021

Lunedì – venerdì, ore 15 – 19

Ingresso gratuito su prenotazione Via Verdi 35 – Angera (VA) Contatti: Email – mostre@lakasadeilibri.it Tel. – 02.66989018 https://www.facebook.com/KasaLibri