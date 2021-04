Amici speciali tra le pagine dei libri per bambini

Pesci fuor d’acqua e una streghetta incasinata: ecco gli amici ideali per trascorrere questo fine settimana!

Thoni e i suoi cugini, Un’estate fuor d’acqua

Thoni è un tonno di sei anni. Sì sì, proprio un simpatico tonno che sta per andare in vacanza dai nonni. Insieme a lui i suoi amici Marlin, Pempo, Cocò!

Ogni giorno si inventano missioni segrete da portare a termine da morire dal ridere.

Giuseppe Ferrario fa centro e ci porta nel mondo dei pesci (o dei bambini?) fuor d’acqua!

Thoni e i suoi cugini – Un’estate fuor d’acqua

di Giuseppe Ferrario

Harper Collins Italia editore – € 12,00

Elinor Puffygal streghetta incasinata

Dopo le avventure di un tonno, quelle di Elinor Puffygal, streghetta incasinata, sono perfette da leggere!

Gli ingredienti per un mix esplosivo ci sono tutti: una strega schiappa con un fiuto per i guai, una scuola severissima che nasconde un mistero, un amico su cui poter contare, un po’ di coraggio e il risultato non può che essere… magico!