Autolinee Varesine torna all’orario scolastico

A partire da lunedì 12 aprile 2021, su tutta la rete (urbana ed extraurbana) di Autolinee Varesine verrà riattivato l’orario Scolastico, comprensivo anche dei rinforzi effettuati da vettori esterni con gli autobus da turismo.

Si riproporrà dunque lo stesso schema di servizio implementato sino allo scorso 4 marzo, quando si decise poi l’ennesima chiusura delle scuole superiori.

Come specificato dalla comunicazione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, l’orario Scolastico verrà riattivato lunedì 12 aprile indipendentemente dal “colore” della Lombardia e dunque dall’eventuale riclassificazione della nostra regione in zona arancione con conseguente riapertura o meno delle scuole superiori.