Bonifici a figli e nipoti: nessuna imposta per le donazioni

I bonifici “omaggio” a figli e nipoti non sono tassabili. Nonni e genitori che intendono fare una donazioni senza formalità a figli o nipoti per finanziare studi, viaggi, oppure per supportare l’acquisto di un’auto o di una casa possono stare tranquilli: non scatta alcuna imposta. Già perchè per il Fisco si tratta di «atti di liberalità», ossia, donazioni che non risultano in un atto scritto (le donazioni non tassabili non risultanti da atto scritto per il Testo unico dell’imposta di successione e donazione Tusd, Dlgs 346/199o).

Va specificato che la somma versata non è tassata solo se il valore donato non supera il limite della franchigia «esente da imposizione». Ciò significa che non deve superare 1 milione di euro se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta. Oppure non dev’essere oltre a 100mila euro, se è una donazione tra fratelli e sorelle. Non deve neppure superare 1,5 milioni di euro se è un bonifico a favore di una persona portatrice di handicap grave.



In sintesi l’imposta di donazione non si applica ai bonifici di modico valore, che sono quello di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrisorio (quindi un piccolo bonifico). Nessuna tassa alle spese di mantenimento, di educazione e per malattia, nonché a quelle “ordinarie” per abbigliamento o per nozze. Non c’è imposta per le donazioni spontanee che vengono effettuate in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Esentasse la «liberalità» nel pagare il prezzo dovuto al ricevente, come ad esempio nel caso in cui i genitori versano una somma per la casa comprata dal figlio (donazione indiretta). Infine, va segnalato che attualmente restano una serie di dubbi irrisolti per quanto riguarda le donazioni tra soggetti estranei.