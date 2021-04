Il centro storico di Brezzo di Bedero si rifà il look

Le vie strette del centro storico che si impreziosiscono di dettagli nel paesino a metà fra lago e montagna: l’amministrazione Comunale, nell’ottica di un piano di ampio rimodernamento delle aree e opere pubbliche, ha fortemente voluto la realizzazione del nuovo Centro Storico a Brezzo di Bedero.

Galleria fotografica Il nuovo centro di Brezzo di Bedero 6 di 9

Ne dà notizia l’assessore Dario Colombo che illustra gli interventi eseguiti.

«Il primo lotto è stato realizzato a fine 2019. Nel periodo da agosto 2020 e marzo 2021 sono stati compiuti interventi, completando il secondo e il terzo lotto. I lavori hanno creato disagi agli abitanti, ma ora il paese ha un aspetto completamente nuovo che richiama alle sue origini».

Alcuni proprietari degli immobili in via Roma, probabilmente stimolati dal cambiamento in atto, hanno provveduto a sistemare i muri perimetrali delle loro abitazioni. Nell’area davanti alla Chiesa di san Rocco, ora c’è una piazzetta al posto dei 3 parcheggi esistenti in precedenza.

«Oltre a goderne i cittadini, oggi il paese ha un motivo in più per affascinare i numerosi turisti che tutti gli anni ci fanno visita. I costi per il secondo lotto ammontano a 181.492euro con fondi propri di bilancio. Per il terzo lotto siamo a 188.299 euro con fondi propri di bilancio riqualificata la via Roma dal Comune a via Repubblica».

Leggi anche Brezzo di Bedero - A Brezzo di Bedero si lavora sul dissesto idrogeologico

Il lavoro sul centro storico completato di recente fa il paio con la recente risistemazione di alcune aree sofferenti per via del dissesto idrogeologico. Anche in questo caso si è trattato di porzioni del paese a cavallo fra i rilievi e l’area a lago.