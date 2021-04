A Brezzo di Bedero si lavora sul dissesto idrogeologico

Nell’anno 2019 e 2020 sono state messe in sicurezza alcune importanti zone interessate da problemi di dissesto idrogeologico presenti sul territorio di Brezzo di Bedero.

«Queste opere sono state possibili grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di reperire fondi tramite la partecipazione a Bandi Pubblici. Il costante lavoro dell’Ufficio Tecnico e dei responsabili di Servizio ha reso possibile l’assegnazione di importanti contributi», spiega l’assessore Dario Colombo che nel dettaglio presenta una carrellata di interventi, alcuni dei quali relazionati nella fotogallery che alleghiamo.

Nel dettaglio: «E’ stata messa in sicurezza la frana in zona Belmonte ripristinando l’alveo dell’affluente sinistro del Torrente Varesella con opere di contenimento per un costo di 103.052 euro più iva finanziato dal Ministero dell’Ambiente come intervento urgente del sistema idrografico del territorio Comunale».

«Poi la messa in sicurezza della frana attiva lungo la SS394 per un costo di 110000 euro, parzialmente finanziato con contributo Regionale e fondi propri di bilancio».

«Siamo intervenuti realizzando uno scivolo e consolidando l’arenile in Via Portovaltravaglia (zona Lago) per un importo di 60000 euro di cui 30000 euro come contributo Regionale per lo sviluppo della navigazione, oltre alla messa in sicurezza della Via Monte Grappa, primo lotto con un importo di 23.265 euro da fondi propri di bilancio e secondo lotto con una spesa di 29.431 euro finanziato con contributo del Ministero dell’Interno».