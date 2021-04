Cinque stelle in soccorso degli over 80: “Segnalateci chi è senza appuntamento”

«La campagna vaccinale in Lombardia continua ad essere in difficoltà e credo sia fondamentale fornire un servizio per tutti coloro che non riescono ancora ad ottenere risposte dall’Istituzione regionale – Gregorio Mammì consigliere regionale del M5S Lombardia – Il nostro lavoro, come portavoce dei cittadini, continua senza sosta, al fine di proporre e mettere in campo azioni concrete per contrastare l’effetto della pandemia. Al contempo, il mio intento è quello di mettermi a disposizione della collettività per ottenere le informazioni negate e riuscire ad indirizzare le loro richieste verso gli organismi competenti, in modo da superare lo scoglio dei malfunzionamenti che stiamo vivendo quotidianamente»

Compilare il form al seguente link: https://bit.ly/39HeXll, oppure, scrivere una mail a: mancativaccini@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al: 3884646144