Colonna di fumo sul Varesotto ma l’incendio è in Piemonte

Una lunga ed enorme scia di fumo si staglia sui cieli dell’Alto Varesotto e subito arriva una pioggia di telefonate ai Vigili del Fuoco di Varese per segnalare l’ennesimo incendio nelle nostre verdi valli ma questa volta il fumo proviene dal Piemonte e più precisamente dalla Val Canobina (Vco) dove è in corso un vasto incendio.

Le segnalazioni sono arrivate da Luino fino al lago di Varese. Complice il vento e la giornata tersa, la scia di fumo denso si è allungata per chilometri sul versante varesotto. La conferma è arrivata dagli stessi Vigili del Fuoco che hanno effettuato una ricognizione aerea sulle montagne della provincia per accertarsi che non si trattasse di focolai nostrani.