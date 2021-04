Consigli per scegliere bene il letto contenitore

Ogni volta che devi acquistare un nuovo mobile per la tua casa, stai attento all’estetica, alla solidità e alla comodità. Tutti elementi importanti che diventano fondamentali quando si tratta di comprare un letto. Un modello molto apprezzato in questo momento, che le case sono sempre più piccole, è il letto contenitore, perché permette di avere in camera da letto uno spazio contenitivo in più, capiente e invisibile. Vediamo allora come scegliere bene un nuovo letto con contenitore per la tua casa .

Letto contenitore: quale apertura?

I meccanismi di apertura del letto contenitore vanno valutati attentamente in base all’utilizzo che si farà del vano sottostante e in base alla collocazione del letto. Il letto contenitore può essere di tipo matrimoniale, singolo o a una piazza e mezza. e questo può incidere sul tipo di apertura che sceglierai. Nel caso di letti contenitori matrimoniali e a una piazza e mezza, i meccanismi di apertura possono essere:

di tipo frontale , cioè con sollevamento di rete e materasso con apertura a compasso che consente di sollevare rete e materasso dai piedi del letto per accedere all’intero vano sottostante;

, cioè con sollevamento di rete e materasso con apertura a compasso che consente di sollevare rete e materasso dai piedi del letto per accedere all’intero vano sottostante; di tipo orizzontale, cioè con il sollevamento in piano parallelo di rete e materasso. L’apertura in questo caso deve essere assicurata da un complesso meccanismo che sostiene autonomamente letto e rete.

I letti contenitori singoli hanno invece una comoda apertura laterale, da disporre verso o destra o verso sinistra, così da facilitare l’apertura del vano sottostante se il letto è attaccato alla parete. Tra le tipologie di letto contenitore singolo c’è anche la tradizionale versione con cassettoni scorrevoli, sempre molto comoda per ovviare alla necessità di una cassettiera in camera da letto, e anche più economica.

Cosa mettere nel letto contenitore?

Con le stanze piccole tipiche delle nuove abitazioni, lo spazio per riporre e avere tutto in ordine non è mai troppo. Questo però non dove fare commettere l’errore di utilizzare il vano del letto contenitore come un ripostiglio dove cacciare tutto alla rinfusa o come una semplice anta aggiuntiva dell’armadio.

Il vano contenitore del letto è una zona presa di mira da acari e polvere proprio come il materasso che sta sopra, per cui è importante richiudere ogni cosa dentro scatole o buste. Questa organizzazione oltre che proteggere le vostre cose, vi permetterà di ritrovarle immediatamente appena aprite il vano.

Un ottimo sistema per guadagnare spazio nell’armadio e non dover continuamente andare alla ricerca di quanto vi serve sotto il materasso, è utilizzare il vano del letto contenitore per riporre il cambio di stagione. Potete sdraiare in tutta la lunghezza gli abiti puliti e chiusi dentro le apposite custodie, potete stipare maglioni e giacconi protetti dentro le buste sottovuoto e potete racchiudere, dentro ad apposite scatole con etichetta, cappelli, guanti, sciarpe in estate, costumi e copricostumi in inverno.

Come organizzare la disposizione nel letto contenitore

Se non vi limitate a trasformare il letto contenitore in un’appendice del guardaroba per il cambio stagionale, ma avete intenzione di conservare cose che utilizzate con maggiore frequenza, allora fate attenzione a come disponete il contenuto. Per rendere veloce l’operazione di recupero, sistemate nella zona in fondo del letto contenitore, ovvero in corrispondenza della base della testiera, gli oggetti che utilizzate più raramente, come le attrezzature sportive, i cuscini per gli ospiti, i vecchi album di fotografie o i morbidi borsoni da viaggio che non usate quasi mai. Ovviamente ogni genere di articolo deve essere pulito e racchiuso dentro borse di plastica. Avanzando verso il centro del letto contenitore potete riporre le cose più ingombranti come accappatoi, asciugamani e teli di spugna di ricambio. In questo modo non farete fatica ad abbassare rete e materasso. In fondo, verso i piedi, potete sistemare i set di lenzuola e di tovaglie. Mantenere una suddivisione ordinata vi aiuta ad avere tutto in ordine e a trovare quello che avete riposto nel letto contenitore in un istante.