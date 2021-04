Estate: vacanze e relax

Con l’arrivo dell’Estate aumenta la voglia di godersi qualche giorno di relax e tranquillità, lontano dalla solita vita frenetica. Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate si desidera programmare le vacanze verso località di mare e in luoghi dove è possibile rilassarsi e ricaricare tutte le energie.

In particolare, la maggior parte delle persone per le loro vacanze estive ricercano alberghi con Spa e centri benessere, dove poter acquistare dei pacchetti ed usufruire dell’effetto benefico delle acque termali.

Come raggiungere le migliori località termali italiane?

Il nostro paese è ricco di luoghi tranquilli e suggestivi dove poter prenotare le proprie vacanze, all’insegna del puro relax, facendo bagni in acque termali o trattamenti e massaggi in centri benessere. Chi ha la fortuna di poter organizzare lunghe vacanze estive, preferisce magari spostarsi da un luogo all’altro, visitando in questo modo diverse città italiane.

Proprio per questo, è fondamentale organizzare bene i vari spostamenti e accertarsi che vengano rispettate le tempistiche di viaggio, evitando spiacevoli inconvenienti.

Il servizio taxi privato ti permette di raggiungere con estrema comodità il tuo albergo partendo da aeroporti, stazioni ferroviarie oppure porti. Inoltre, i trasferimenti hanno un costo accessibile e competitivo, consentono di spostarsi in modo veloce e sicuro, ma soprattutto nel massimo comfort.

Il servizio transfert ti aiuta a raggiungere tutte le strutture termali della città, oltre ai tantissimi punti di ristoro, e quelli di divertimento, per rendere la tua vacanza unica e perfetta.

Quali sono le migliori località termali italiane?

Per chi decide di organizzare la propria vacanza all’insegna del benessere e del relax esistono tantissimi luoghi caratteristici e suggestivi da poter raggiungere in Italia. Ad esempio, nel Nord Italia possiamo trovare i migliori centri termali in Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

In particolare, i luoghi più famosi e frequentemente scelti sia dagli italiani, sia dagli stranieri, sono Sirmione, San Pellegrino Terme, Levico Terme, Scena, Montegrotto Terme, Abano Terme, Acqui Terme, Castellaro, Pre Saint Didier, e tanti altri. Per quanto riguarda invece, il Centro Italia, le regioni maggiormente ricche di acque termali sono Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Marche.

In queste meravigliose regioni, oltre alla bellezza paesaggistica e storica, si possono raggiungere suggestivi centri termali come quelli di Saturnia, San Filippo, Bagni di Lucca, Cetonia, San Giuliano Terme, Bagno di Romagna, Salsomaggiore, Castrocaro Terme, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Fiuggi, Genga e Chiaravalle.

Infine, nel Sud Italia si può pensare di prenotare la propria vacanza estiva in magnifiche località termali dell’Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nello specifico, possiamo godere del benessere e del relax a Caramanico Terme, Popoli, Terme di Ischia, Telese, Agnano, Santa Cesarea Terme, Rapolla, Cerchiara, Spezzano, Galatro, Terme di Vulcano, Sciacca, Arcireale, Terme Segestane, Sardara, Terme di Tempio di Pausania, ecc. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.