Fiamme nei boschi, Vigili del fuoco a Cuasso al Monte

(foto di Riccardo Bignotti) – Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio di Pasqua a Cuasso al Monte, per un incendio boschivo.

Le fiamme, che hanno interessato un’ampia zona di bosco sopra via Roma, sono state spente poi per diverse ore è continuata l’opera di bonifica per evitare una ripartenza dell’incendio.

Oltre ai Vigili del fuoco è intervenuto anche un elicottero per supportare con lanci d’acqua l’opera di spegnimento.