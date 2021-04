Da Gallarate a Bonifati, il viaggio da Nord a Sud diventa un docuclip

Da Gallarate a Bonifati, sulla costa tirrenica della Calabria, in 4 minuti.

Mani salde sul volante, con l’adrenalina nel sangue, pronti a macinare chilometri di strada per ritornare a casa. Nel nuovo videoclip di Leeve, che accompagna l’ultimo singolo electro-pop, intitolato “Maledetta”, è possibile percorrere l’Italia, da nord a sud.

«Ho voluto dedicare questo progetto a tutte quelle persone che per lavoro sono costrette a lasciare la propria terra d’origine» spiega l’artista varesino, al secolo Livio Perrotta, già Livio degli Huga Flame, originario del Cosentino. «E che ogni anno si ritrovano sulle autostrade dello Stivale per ritornare a casa ad abbracciare le proprie famiglie».

Un mix tra un videoclip musicale e un documentario, girato dall’artista stesso con la tecnica dell’hyperlapse, da Gallarate fino a Bonifati, per un totale circa 1050 km percorsi.: è la strada di tanti calabresi trapiantati nel Varesotto (in particolare nei paesi tra Gallarate e Varese, legatissimi ai paesi calabresi di Sangineto e Bonifati).

«L’idea — continua Leeve — è nata chiacchierando con chi ascolta la mia musica: molti di loro sono infatti emigranti, e in un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo, la distanza dagli affetti sembra ancora più grande e pesante, vista l’impossibilità di compiere lunghi viaggi a causa del Covid».

Il brano, candidato a finire nelle playlist dei viaggiatori, è prodotto e arrangiato da Leeve e scritto dall’autore Fernando Di Cristofaro e distribuito da The Orchard/Sony Music per l’etichetta Platinium Label.