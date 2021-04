Gianluca ritrovato a Castelveccana, 118 sul posto

La notizia è rimbalzata in mattinata fra gli operatori impegnati nelle ricerche a Castelveccana: Gianluca è stato ritrovato.

L’uomo Gianluca Cuccu era sparito da casa sua a Maccagno lo scorso 15 aprile e i parenti avevano lanciato l’allarme.

Nel pomeriggio di martedì era stato lanciato un allarme alle autorità ed era stato attivato un protocollo di ricerche dopo che la sua auto era stata ritrovata a Castelveccana.

Questa mattina, mercoledì il ritrovamento dell’uomo soccorso da 118 e vigili del fuoco oltre che dai carabinieri che per tutto il tempo sono rimasti sul posto con gli uomini delle stazioni di Castelveccana e Maccagno con Pino e Veddasca.

Attorno alle 10 sul posto è stato fatto levare in volo un elicottero del 118 per i recupero: si tratta di un intervento in zona boschiva particolarmente impervia.

La localizzazione del disperso è stata possibile attraverso l’impiego di droni manovrati dalle unità SAPR dei vigili del fuoco di Varese: si tratta degli specialisti dei sistemi aeromobile a pilotaggio remoto.

Una volta individuata, la persona è stata raggiunta da personale Saf, sempre dei vigili del fuoco, abilitato a entrare in azione in ambienti impervi, e successivamente trasportata in ambiente sicuro a bordo dell’elicottero sanitario tramite verricello.