Gianluca è sparito da Maccagno

E’ uscito dalla sua casa di Maccagno con Pino e Veddasca giovedì 15 alle 8,15 e da allora non è più tornato, e il suo telefono è spento.

Per questo la mamma e la sorella di Gianluca Cuccu, dopo aver avvertito i carabinieri, si appellano anche agli organi di informazione: l’uomo era vestito da lavoro e si è mosso a bordo di una Golf Station Wagon 1600 grigia. Ha la barba, è alto 1.80, ha una corporatura normale, fuma e ha con sé un borsello nero.

«Siamo molto preoccupate – spiega la sorella – Se lo vedete, per favore avvertite i carabinieri». Per Gianluca non è il primo caso di allontanamento, ma ormai sono trascorsi diversi giorni e la situazione mette in ansia la sua famiglia.