Torna a 1000 metri di altezza il Veddasca Sound: la montagna si “accende” con Selva25

A mille metri d’altitudine, tra boschi fitti e panorami mozzafiato, torna “Selva”, il festival di musica elettronica che fa vibrare la Val Veddasca. Dal 25 al 27 luglio, la frazione di Biegno si trasforma in un palcoscenico naturale dove suoni, arte e natura si incontrano in un’esperienza immersiva unica. Selva25 è il cuore pulsante di Veddasca Sound, progetto culturale giunto alla quinta edizione, nato per rilanciare una valle affascinante e ancora poco conosciuta, mettendo al centro musica, comunità e paesaggio.

Promosso da Veddasca Insieme, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il supporto della Pro Loco di Maccagno, “Selva” nasce con l’intento di intrecciare musica e paesaggio, regalando un’esperienza culturale e sensoriale fuori dal comune. La direzione artistica è condivisa con il collettivo Millesuoni di Milano, mentre il supporto tecnico è affidato a Sunfish di Laveno, realtà attive nella valorizzazione della musica elettronica indipendente in contesti alternativi.

Fedele al percorso già tracciato, il festival si conferma come una festa dedicata all’arte e alla natura, guidata dallo slogan “Musica, Natura, Comunità”. L’obiettivo è far rivivere la Val Veddasca, terra affascinante e remota, attraverso un progetto culturale che coinvolge il territorio e invita a rallentare, ritrovando il contatto con sé stessi e con l’ambiente.

Accanto ai concerti, Selva25 propone attività come yoga, bagni di foresta ed escursioni guidate, pensate per favorire il benessere e la connessione profonda con il paesaggio. Il festival trova casa nell’ostello di Biegno, lungo la SP5, che ospita anche il campeggio, dotato di docce, spogliatoi e aree ristoro per vivere pienamente l’esperienza immersiva.

Spazio anche ai prodotti locali, valorizzati dalle attività commerciali del territorio, con un percorso gastronomico dedicato alla cucina di montagna (in collaborazione con Mezcla) e accompagnato dall’immancabile Veddasca Beer.

Entro la fine di giugno sarà annunciata la line-up definitiva degli artisti e verranno comunicate le tariffe per l’ingresso.

Per informazioni, aggiornamenti e consigli su come raggiungere il festival, trovare alloggio o dove mangiare, è possibile visitare il sito www.veddascasound.com o seguire il profilo Instagram @veddascasound.