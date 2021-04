Giornata di riconoscenza degli alpini, “valore aggiunto per il territorio”

L’assessore al Territorio e alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, si unisce all’omaggio del presidente Attilio Fontana, intervenuto oggi durante la seduta del Consiglio alla cerimonia celebrativa della ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’, istituita con legge regionale per ricordare il miracolo di Bergamo della costruzione dell’ospedale da campo per la lotta all’emergenza.

«Non posso che essere fiero del vitale contributo messo in campo dai nostri Alpini – ha commentato Foroni – sempre in prima linea per aiutare le vite altrui. Un valore aggiunto per il nostro territorio, non smetterò di ringraziarli per il loro prezioso operato verso la comunità».

Palazzo Lombardia e grattacielo Pirelli verdi

Questa sera, a partire dalle 18, palazzo Lombardia e il grattacielo Pirelli si illumineranno simbolicamente di verde, in occasione di un momento celebrativo in Consiglio regionale dedicato alla Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. «Le ‘Penne nere’ – sottolinea Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione – sono per noi lombardi e italiani motivo di orgoglio. Ancora di più, dopo avere ammirato l’impegno e il senso del dovere che hanno messo in campo durante la pandemia».