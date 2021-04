Gli amici dedicano una poesia all’amico poeta scomparso nel 2001

Il 17 aprile di vent’anni fa ci lasciava Mauro Maconi.



Maurizio Cucchi per l’occasione ha scritto un componimento in ricordo del nostro fraterno amico e poeta.

A un grande amico sempre qui

Per sempre giovane, amico mio,

e insieme così fisico e aereo,

così reale, limpido e di cuore

tanto generoso… Eccoti

allora, per me indimenticabile,

in quel remoto giorno di una vita fa,

ragazzo già d’estro appassionato,

in un incontro inatteso e leggero,

il primo di una poi lunga intesa

di una inesausta fratellanza, di affetto

e di sorrisi, di parole ben vive spezzata

dal meccanismo crudele di una vita

che pure avevi così in profondo

amato. Eccoti lì, ti vedo, sulla porta

del nostro ultimo incontro, nel volto

mutato ma sempre sensibile, paziente,

turbato, certo, e nondimeno ancora

disposto all’esserci nel mondo

fino all’ultimo passo, all’ultimo fiato,

nella nobiltà così rara, così alta,

del tuo animo che abbiamo tanto

noi tutti ammirato.

Maurizio Cucchi