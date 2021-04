Incidente tra due auto, tre feriti a Marnate

Scontro tra due auto attorno alle 12 a Marnate, in via Ticino. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, due donne di 30 e 60 anni e un uomo di 42. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per soccorrere i feriti ma si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio per liberare le persone coinvolte dalle auto (immagine di repertorio).

I feriti hanno riportato ferite serie e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Saronno per agevolare i soccorsi, regolare il traffico e ricostruire la dinamica.