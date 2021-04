La riapertura dei beni Fai e la scuola d’estate nel podcast di mercoledì 28 aprile

Le principali notizie di mercoledì 28 aprile

La percentuale di tamponi positivi nell’ultima settimana scende. Il numero di nuovi positivi, però, non dà la stessa indicazione: da quasi 1400 contagiati di settimana scorsa si è passati agli oltre 1500 registrati da ATS Insubria fino al 28 aprile. La curva, dunque, cambia nuovamente direzione. E lo fa in un momento di riaperture diffuse e di scuole ripartite quasi totalmente, solo le superiori restano in presenza al 70%. L’età media dei contagiati, inoltre, si è abbassata sino a sfiorare i 40 anni.

A partire da mercoledì 28 aprile i cittadini fragili di età compresa tra 55 e 59 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, possono prenotare la vaccinazione anti Covid19 direttamente dal portale della Regione. Si tratta di cittadini che dispongono di un’esenzione per malattia cronica ossia affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid19, ma che non hanno quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili

E’ questo il Piano del Miur per la prossima estate. Stanziati 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, per lo svolgimento di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, di percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione, guidato dal Ministro Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico.

Il lungo viaggio del dolore, in silenzio, per portare l’omaggio di una piccola comunità a un servitore dello stato ucciso dalle brigate rosse. Il sindaco di Brinzio Roberto Piccinelli, nel giorno dell’arresto della terrorista Marina Petrella, ricorda l’attaccamento del paese alla figura del generale Enrico Riziero Galvaligi assassinato il 31 dicembre del 1980 nell’androne di casa a Roma. Piccinelli aveva 33 anni ai tempi e da pochi mesi era consigliere comunale. «Per noi è stato come ricevere un pugno nello stomaco, ma siamo andati a Roma a rendere omaggio al generale, e l’abbiamo accompagnato poi a Brinzio, dove oggi riposa».

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano annuncia che da giovedì 29 aprile riaprirà i suoi Beni, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Torneranno quindi ad accogliere i visitatori anche gli edifici storici di Varese e provincia: Villa e Collezione Panza a Varese, a Gornate Olona riapre i battenti il Monastero di Torba, e a due passi dal Lago Maggiore, a Casalzuigno, riapre al pubblico anche Villa Della Porta Bozzolo. Nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria.

Lo sport – Calcio Serie D

Una vittoria fondamentale per il Varese, che nel recupero del campionato di Serie D passa 2-0 a Vado e si porta a casa tre punti importanti per la corsa alla salvezza. A firmare il successo in Liguria i gol di Capelli nel primo tempo e Otelè nella ripresa. Un buon risultato che riporta serenità in casa biancorossa alla vigilia del sentito derby contro il Legnano, in programma domenica 2 maggio allo stadio “Franco Ossola”

Il Podcast lo trovate sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube