Con la zona arancione riparte il progetto “Young Generation 21052” a Busto Arsizio

Con il ritorno della zona arancione ripartono anche le attività del progetto Rifr@zioni, una serie di proposte educative / aggregative per le ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani di Busto Arsizio realizzati dal Circolo Gagarin e dalle cooperative sociali Elaborando e Naturart, grazie al Comune di Busto Arsizio, alla Fondazione Comunitaria del Varesotto e all’Impresa Sociale Con I Bambini, in collaborazione con altri partners.

Gli organizzatori hanno organizzato un momento di incontro e per raccogliere le iscrizioni in modo da essere pronti a vivere spazi e tempi di socialità con le ragazze e i ragazzi. L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile alle 19.00 con una serata di presentazione tramite riunione zoom per conoscere gli operatori e i progetti:

-spazio educativo aggregativo rifr@zioni (già attivo)

-laboratorio Haiku social lab (prossimamente in avvio)

-laboratorio Rime & Beat (prossimamente in avvio)

Per partecipare occorre chiedere l’invio del link ai seguenti contatti: spaziorifrazioni@gmail.com – 3316634395 – Instagram: progetto_rifrazioni. Per maggiori info e iscrizioni: https://www.circologagarin.it/progetti/younggeneration21052

Uno spazio per…

Immaginare nuovi modi di stare insieme, divertirsi, fare esperienze in sicurezza, parlare, fare nuove amicizie, conoscersi, giocare!

DOVE?

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso Circolo Gagarin

in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente con le disposizioni in

vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario, oppure in modalità

streaming via piattaforma Meet.

Haiku Social Lab

Sei una ragazza o un ragazzo delle medie? Ti piace fare foto e pubblicare contenuti sui social? Con Haiku Social Lab imparerai a pubblicare contenuti poetici, avrai l’opportunità di conoscere nuove persone fare esperienze di gruppo con gli educatori!

QUANDO? – A partire da mercoledì 21 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30 all’interno dello Spazio Rifrazioni, solo per chi si iscrive.

DOVE? – Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso Circolo Gagarin in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente con le disposizioni in vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario, oppure in modalità streaming via piattaforma Meet.

Rime e Beats

Un laboratorio per ragazze e ragazzi delle scuole superiori con il rapper Kaso per scrivere, produrre e registrare una traccia musicale rap! Un’occasione unica per conoscere sé stessi e raccontare i propri pensieri.

QUANDO? – Presentazione: puoi incontre Kaso venerdì 23 aprile 2021 dalle 16.30 8 incontri a partire da fine aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30

DOVE? – Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in presenza presso Circolo Gagarin in via Galvani 2bis a Busto Arsizio, compatibilmente con le disposizioni in vigore e nel pieno rispetto del protocollo sanitario.