(foto da www.chiesamilano.it) È morto monsignor Angelo Sala che svolse la sua attività a Tradate, dove aveva iniziato a prestare servizio da giovane, per 17 anni. I funerali si svolgeranno alle 16 all’oratorio di Robbiano a Giussano dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita.

Sala aveva 92 anni e, nel corso della carriera ecclesiastica, ha ricoperto diversi incarichi, fino ad essere al fianco del cardinale Carlo Maria Martini per 10 anni, come responsabile della pastorale diocesana per il lavoro. I funerali di venerdì pomeriggio saranno officiati da monsignor Luigi Stucchi, Vescovo ausiliare emerito e amico personale di monsignor Sala. Saranno visibili su YouTube a questo link.