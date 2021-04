Ponte sulla 336, proseguono i lavori a Gallarate

Avanzano i lavori di risanamento strutturale del ponte che sovrappassa la strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” all’altezza del km 2,700, nel comune di Gallarate.

Per consentire la prosecuzione degli interventi, da lunedì 12 a mercoledì 14 aprile la carreggiata in direzione A8 sarà chiusa al traffico tra il km 2,300 e il km 3,200 nella fascia oraria 21 – 6. In direzione opposta (Malpensa) la chiusura notturna, sempre nella fascia oraria 21 – 6, sarà attiva da lunedì 12 fino al 29 aprile. La limitazione è sospesa nelle notti tra sabato e domenica, domenica e lunedì e nelle notti dei giorni festivi e prefestivi.

In direzione Malpensa a partire da martedì 13 aprile e fino al 14 maggio sarà inoltre attivo il restringimento della carreggiata per un tratto di 150 metri con transito indirizzato sulla corsia libera.

Durante la chiusura notturna il traffico in direzione A8 sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Gallarate Est/Statale del Sempione (km 3,200) con prosecuzione sulla SS33 in direzione Milano, inversione di marcia alla prima rotatoria e reimmissione sulla statale 336.

Per chi viaggia in direzione Malpensa è prevista l’uscita dalla statale 336 allo svincolo di Gallarate Est (km 2,300) e rientro alla prima rampa di immissione.