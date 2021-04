Riaprono le Isole Borromee sul Lago Maggiore

Per chi desidera fermarsi qualche giorno godendo a pieno di tutte le attrazioni della “Borromeo Experience”, la soluzione ideale sono i prestigiosi Isola Bella Apartments, situati nel borgo storico dove un tempo sorgevano le case dei pescatori. Tre strutture in grado di offrire fino a otto posti letto, dotate di cucina, aria condizionata e linea wi-fi che hanno di recente ottenuto il riconoscimento Traveller Review Awards 2021 del portale booking.com. Tariffe a partire da 230 euro per due persone a notte. Per informazioni e prenotazioni: booking@isoleborromee.it

Infine, dal punto di vista enogastronomico Terre Borromeo propone i sapori genuini e raffinati del Fornello Bottega con Cucina, il bistrot per una gustosa pausa di relax sull’Isola Bella, a pranzo, a cena o per un aperitivo a bordo lago. In menu, sfiziosi antipasti come la pappa al pomodoro con salsa di mozzarella di bufala e basilico; irresistibili primi come gli spaghettoni quadrati saltati con coulis di peperoni, terra di olive e scaglie di pecorino dolce oppure il risotto mantecato al pecorino e pepe nero; secondi rivisitati con abbinamenti inediti, ad esempio la tartare di manzo piemontese con gazpacho e alici di Cetara. Per concludere in dolcezza, gli chef propongono la cheescake al mango e passion fruit, il semifreddo alle ciliegie e meringa croccante oppure la piccole Sacher con scaglie di cioccolato. La selezione di bibite, vino e birra è guidata dall’eccellenza delle etichette e dalla freschezza della produzione, così come attenta alla qualità è la scelta della torrefazione per un caffè artigianale e cremoso.

Orari e tariffe:

Isola Bella – apertura il sabato e la domenica nel mese di maggio e tutti i giorni dal 2 al 30 giugno dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). Tariffe: adulti 18 euro, ragazzi 11 euro.

Isola Madre – apertura il sabato e la domenica nel mese di maggio e tutti i giorni dal 2 al 30 giugno dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). Tariffe: adulti 15 euro, ragazzi 8,50 euro.