Skorpions-Daemons: al “Franco Ossola” è big-match della palla ovale

Lo stadio comunale di Varese riapre le porte al football americano: come annunciato tempo fa, il “Franco Ossola” sarà quest’anno la casa degli Skorpions – la più longeva franchigia cittadina – che sabato 24 aprile (ore 18,30) disputeranno il primo incontro interno del loro campionato.

I rossoargento, impegnati nel torneo di Seconda Divisione nazionale, ospiteranno i Daemons Cernusco nel tentativo di dare seguito alla bella vittoria riportata all’esordio sul campo dei Lions Bergamo. La partita, valida per il girone B, metterà di fronte le due formazioni in predicato di giocarsi la vetta del raggruppamento visto che arrivano da due successi molto larghi. (foto Skorpions-Roganti)

Gli Skorpions, affidati a coach Holt, hanno travolto i Lions con il punteggio di 0-51 mostrando grande intensità e compattezza grazie alla continuità di un roster che gioca insieme da diversi anni. I Daemons, a loro volta, sono passati con un netto 35-0 sui Frogs Legnano sul prato dello stadio “Scirea” di Cernusco sul Naviglio. Insomma, l’incrocio di Masnago sarà molto interessante non solo per il presente ma anche per il futuro prossimo di un campionato che quest’anno conta su 17 partecipanti.