Torna la “vecchia” truffa dello specchietto rotto

È una delle truffe più conosciute e tra le più diffuse in Italia. Quello “dello specchietto” è un raggiro che prende di mira gli automobilisti e che segue sempre uno schema simile: i truffatori simulano un urto ai danni della propria automobile e chiedono alle vittime – generalmente persone anziane, ma non solo – un risarcimento per la riparazione. Di fronte allo specchietto rotto, alcuni scelgono di chiudere la vicenda sul nascere, pagando in contanti la cifra richiesta.

Più volte abbiamo segnalato queste truffe, andate a segno o meno, sul territorio. Qui tutti gli articoli

Questa mattina un episodio simile è avvenuto a Gorla Maggiore. Una lettrice ci ha segnalato l’accaduto per mettere in guardia i cittadini della zona. Ad essere presa di mira è stata una donna ma fortunatamente le cattive intenzioni dei truffatori sono state subito smascherate. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.

Foto di martinreti da Pixabay